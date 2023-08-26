Didukung Partai Perindo, Bodri Culture Festival Bisa Promosikan Wisata Air di Kendal

KENDAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal menyambut baik dilaksanakan kegiatan Bodri Culture Festival yang didukung penuh Partai Perindo, dan saat ini sudah memasuki tahun ketiga.

Kegiatan tersebut untuk "nguri-uri" budaya lokal dan mempromosikan wisata, seni dan produk unggulan, khususnya di Desa Magersari tempat acara tersebut berlangsung.

"Selain itu juga mengangkat potensi wisata air yakni wisata Susur Sungai Bodri dengan menggunakan perahu menuju Pulau Tiban dan Pantai Kartika Jaya," ujar Kepala Disporapar Kendal, Irham Cholid, Jumat 25 Agustus 2023.

Kegiatan seperti itu, kata Irham, juga bisa berdampak positif bagi kemajuan desa, karena bisa mengangkat potensi ekonomi yang ada di desanya. Dengan begitu, akan membawa kesejahteraan masyarakatnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai bernomor urut 16, Partai Perindo, memberikan dukungan penuh pemerintah di Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Bodri Culture Festival.