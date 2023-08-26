Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi ke Masyarakat Purwakarta

Irwan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:27 WIB
Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi ke Masyarakat Purwakarta
Bacaleg Perindo sosialisasikan dan bagikan KTA berasuransi di Purwakarta. (iNews/Irwan)
A
A
A

PURWAKARTA Partai Perindo terus melalukan sosialisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi. Seperti yang dilakukan salah satu bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo di Dapil Jabar VII di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (26/8/2023). Bacaleg ini menjelaskan manfaat dan keuntungan serta pemegang KTA berasuransi tidak dibebani angsuran setiap bulannya.

Bacaleg Partai Perindo dapil Jabar VII, Ella Nurlaela Tubagus, menemui pengurus dan bacaleg DPRD Kabupaten Purwakarta di Kampung Ciserang, Desa Gandamekar, Kecamatan Plered, Purwakarta.

Selain bersilaturahmi, bacaleg Partai Perindo di dapil Jabar VII wilayah Bekasi-Karawang dan Purwakarta ini juga melakukan sosialisasi terkait KTA Partai Perindo berasuransi.

KTA tersebut selain kartu politik, juga memberikan jaminan asuransi kecelakaan kepada pemegangnya atau anggota Partai Perindo.

Pemegang KTA Perindo berasuransi ini juga tidak dibebani angsuran bulanan atau gratis. Partai Perindo hadir benar-benar ingin memberikan manfaat bagi masyarakat.

