Bagikan KTA Berasuransi, Bacaleg Sebut Perindo Hadir Berikan Manfaat ke Masyarakat

Irwan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:40 WIB
Bacaleg Partai Perindo Dapil Jabar VII, Ella Nurlaela Tubagus. (iNews/Irwan)
A
A
A

PURWAKARTA – Bacaleg DPRD Kabupaten Purwakarta di Dapil V, Ujang Suharna, menyebut KTA Partai Perindo berasuransi sudah diberikan ke masyarakat atau anggota di Kecamatan Plered, Tegal Waru. Hingga kini, pihaknya tersebut membagikan KTA.

Ia mengatakan, pembagian KTA berasuransi ini menunjukkan Partai Perindo hadir benar-benar ingin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Bacaleg Partai Perindo dapil Jabar VII, Ella Nurlaela Tubagus, menjelaskan manfaat dan keuntungan serta pemegang KTA berasuransi tidak dibebani angsuran setiap bulannya.

Adapun jumlah KTA Partai Perindo diberikan ke masyarakat sebanyak mungkin dan target awal sebanyak 15 juta KTA.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
