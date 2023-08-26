75 Warga Kebon Bawang Dapat Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dari Kartini Perindo

JAKARTA - Sebanyak 75 orang warga di Kebon Bawang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan Kartini Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Sabtu (26/8/2023).

Ketua DPD Kartini Perindo dr. Komala Dewi mengatakan, harapan dari kegiatan tersebut agar Kartini Perindo sebagai sayap organisasi Partai Perindo dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk masyarakat.

"Kalau kita terjun langsung jadi kita bisa merasakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sini," ujar Komala Dewi usai mengikuti kegiatan senam dan pelayanan kesehatan Partai Perindo di Jalan Upaya Utara RT09/RW06, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam program senam sehat yang dilaksanakan oleh 100 orang ibu-ibu rumah tangga, Komala Dewi mengingatkan pentingnya bagi masyarakat untuk berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat.

"Kita himbau juga selain rutin berolahraga mereka tetap menggunakan masker saat di tengah kemacetan jalan ibukota agar tidak mudah terkena penyakit ISPA saat polusi udara sering terjadi di Jakarta," kata dia.

Pihaknya juga memberikan edukasi kepada para peserta senam dan layanan kesehatan tentang pola hidup seimbang antara olahraga, aktifitas, makan dan minum serta istirahat yang baik.

"Karena kebanyakan sudah lansia jadi memang harus lebih menjaga pola hidup sehat," ujarnya.