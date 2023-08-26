Gencar Sosialisasi, Ketua DPC Partai Perindo Koja Optimis Menang

JAKARTA - Ketua DPC Partai Perindo Koja, Sri Utami, optimis partainya menang di Jakarta Utara, khususnya di Kelurahan Rawa Badak Utara (RBU).

Optimisme tersebut lantaran pihaknya secara aktif menggelar sosialisasi tentang program Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

"Kami sebagai pengurus DPC Koja mengharapkan kemenangan dari lingkungan saat ini kita bina untuk kemenangan Partai Perindo, harus menang," ujar Utami saat ditemui di RBU, Sabtu (26/8/2023).

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, Utami mengajak warga RBU menggelar berbagai kegiatan. Hari ini, pihaknya menggelar senam sehat yang diikuti ibu-ibu dan lomba Agustus-an dengan peserta anak-anak setempat.

"Kita adakan senam untuk peringatan HUT RI karena mengikuti semboyan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat," ujar pengurus DPC Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu--.

(Erha Aprili Ramadhoni)