HOME NEWS NEWS

Sosialisasi ke Masyarakat, Perindo Koja Gelar Lomba hingga Sebar Ikan ke Kolam

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:45 WIB
DPC Partai Perindo Koja gelar senam hingga sebar ikan ke kolam. (MPI/Nur Khabibi)
DPC Partai Perindo Koja gelar senam hingga sebar ikan ke kolam. (MPI/Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menggelar berbagai kegiatan. Masih dalam suasana kemerdekaan, DPC Partai Perindo memilih menggelar lomba Agustus-an bersama masyarakat Rawa Badak Utara (RBU), Koja, Jakarta Utara.

"Kegiatan DPC Partai Perindo Koja hari ini yang diketuai oleh Bu Tami ini adalah peringatan hari 17 Agustus sekalian pengenalan kepada masyarakat di wilayah Koja ini khususnya di wilayah RBU Kecamatan Koja," kata Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Utara, Kapten Antonius Riyanto Saputro di lokasi, Sabtu (26/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Antonius yang politisi Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melepas ratusan ekor lele dan bawal ke kolam.

Kolam tersebut sering dijadikan hiburan warga setempat untuk memancing.

"Menyebar ikan ini adalah kita ibaratnya memberikan tebaran kepada masyarakat dengan harapan Partai Perindo Jakut dikenal warga Jakut dan kita bisa saling mengenal lebih dekat nantinya," ujarnya.

