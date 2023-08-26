Serahkan Bantuan Gerobak ke Pedagang, HT: Perindo Fokus Membangun Rakyat Kecil

KUPANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyerahkan bantuan gerobak Perindo kepada pedagang kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat 25 Agustus 2023.

Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, bantuan gerobak Perindo ini merupakan wujud komitmen Partai Perindo mendukung pelaku usaha untuk terus berkembang.

"Saya menyerahkan Gerobak Perindo kepada para pedagang kecil di Nusa Tenggara Timur,” papar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (26/08/2023).

Dia menyebutkan, gerobak ini satu simbol penting bagi perjuangan Partai Perindo. “Perjuangannya adalah: Bagaimana Partai Perindo fokus membangun rakyat kecil. Kita perlu menciptakan mesin-mesin baru, kelompok-kelompok baru yang bersama-sama dengan kelompok yang sekarang menjadi mesin yang besar yang bisa membangun ekonomi Indonesia sesuai yang kita cita-citakan ke depan,” tegasnya.

(Awaludin)