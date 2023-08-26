Di NTT, Hary Tanoe Tegaskan Target Perindo

Di NTT, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menegaskan target Perindo. (MPI)

KUPANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus menggalakkan koordinasi internal jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (25/8/2023), Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan, perolehan suara di provinsi tersebut harus maksimal karena Perindo ingin berperan dalam mendorong kemajuan di NTT.

“Memimpin Konsolidasi DPW, DPD, Anggota DPRD, dan Bacaleg Partai Perindo se-NTT. Kami berharap Pemilu mendatang maksimal perolehan suaranya dan kursinya, baik di tingkat DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota: Agar maksimal pula dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan untuk mempercepat kemajuan NTT,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (26/8/2023).