HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Bakal Gelar Turnamen E-Sport dan Futsal

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:34 WIB
Bacaleg Partai Perindo Bakal Gelar Turnamen E-Sport dan Futsal
Wakil Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Bayu Radityo. (MPI/Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai program kepemudaan terus digelorakan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk mendekati generasi milenial dan generasi Z dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, M Bayu Radityo.

Usai mengikuti kegiatan senam dan pelayanan kesehatan Partai Perindo di Jalan Upaya Utara RT09/RW06, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Bayu mengaku akan melaksanakan program turnamen e-sport dan futsal pada September mendatang.

"Ya hari ini kita membuat senam sehat untuk masyarakat jadi ini kita upayakan untuk rutin karena memang untuk sosialisasi ini kan harus berbagai macam cara," ujar Bayu Radityo, Sabtu (26/8/2023).

Bayu mengaku kegiatan kompetisi e-sport dan futsal tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan anak muda di wilayahnya agar tidak terpengaruh dampak buruk pergaulan seperti narkotika ataupun tawuran.

"Yang akan berjalan September ini ada e-sport kemudian futsal, serta basket. Bagi para pemuda yang ingin bergabung bisa datang langsung ke Kebon Bawang 5 Nomor 46 atau informasi ada melalui akun Instagram," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
