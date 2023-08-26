Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Kabupaten Bandung Gelar Senam Sehat untuk Menyehatkan Masyarakat

Omar Azwar , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:59 WIB
DPD Perindo Kabupaten Bandung Gelar Senam Sehat untuk Menyehatkan Masyarakat
Acara senam warga bersama Partai Perindo (foto: MPI/Omar)
A
A
A

BANDUNG - DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung menggelar Pangalengan Fun Aerobics Gebyar Senam Sehat di Terminal Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/8/2023). Kegiatan itu diikuti oleh ratusan ibu-ibu, remaja wanita, bahkan anak-anak.

Ketua DPD Partai Perindo, Imas Rostiana mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah senam aerobik bersama.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menyehatkan dan mempertahankan kebugaran masyarakat di Pangalengan ini," kata Imas di sela-sela acara.

Imas mengatakan, keberadaan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 di kertas suara di Pemilu 2024 itu dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga bisa memberikan kepercayaan agar Partai Perindo memimpin di Kabupaten Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement