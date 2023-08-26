DPD Perindo Kabupaten Bandung Gelar Senam Sehat untuk Menyehatkan Masyarakat

BANDUNG - DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung menggelar Pangalengan Fun Aerobics Gebyar Senam Sehat di Terminal Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/8/2023). Kegiatan itu diikuti oleh ratusan ibu-ibu, remaja wanita, bahkan anak-anak.

Ketua DPD Partai Perindo, Imas Rostiana mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah senam aerobik bersama.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menyehatkan dan mempertahankan kebugaran masyarakat di Pangalengan ini," kata Imas di sela-sela acara.

Imas mengatakan, keberadaan partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 di kertas suara di Pemilu 2024 itu dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga bisa memberikan kepercayaan agar Partai Perindo memimpin di Kabupaten Bandung.