DPD Perindo Kabupaten Bandung Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024

BANDUNG - DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung terus melakukan pendekatan kepada masyarakat demi mendapatkan suara dalam Pemilu 2024 mendatang. Sejumlah Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) mencalonkan diri Dari Daerah Pemilahan (Dapil) Kabupaten Bandung.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana mengatakan, berbagai kegiatan dan program terus dilakukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah Pangalengan Fun Aerobics Gebyar Senam Sehat di Terminal Pangalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/8/2023).

BACA JUGA: DPD Perindo Kabupaten Bandung Gelar Senam Sehat untuk Menyehatkan Masyarakat

Menurut Imas, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu cara agar partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo Dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu lebih dekat dengan masyarakat.

"Ini juga untuk membesarkan Partai Perindo di Kabupaten Bandung khususnya di dapil 7 Kecamatan Pangalengan. Juga untuk mendukung dan mensupport bacaleg dapil 7 DPRD Kabupaten Bandung, Toto Sutarno, dan DPRD Provinsi Dapil 2, Linda Sukmawati," ucap Imas.