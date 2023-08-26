Gelar Konsolidasi, Perindo Madiun Optimis Raih Kursi DPRD-DPR RI

MADIUN - Ratusan kader Partai Perindo Kabupaten Madiun mengikuti konsolidasi internal untuk meraih suara optimal pada pemilu 2024 mendatang. Acara yang digelar selama dua hari itu juga dihadiri oleh seluruh calon legislatif daerah dan pusat dari Partai Perindo.

Acara dibuka langsung oleh Ketua DPD Perindo Kabupaten Madiun, Dimyati Dahlan. Acara dimulai dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars Perindo dan Solawatan Solawat Albusro. Para peserta yang hadir disalah satu cafe dikawasan Manisrejo nampak semangat mengikuti acara yang digelar pada 24-25 Agustus 2023 tersebut.

BACA JUGA: DPD Perindo Kabupaten Bandung Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024

Dalam arahannya, Dimyati menyampaikan pentingnya penguatan struktur baik tingkat Kecamatan hingga ranting dan Tempat Pemungutan Suara untuk mendapatkan kader TPS.

"Untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang, kita perkuat struktur tidak hanya di DPD atau DPC, tetapi hingga ke DPRt ( Ranting ) dan TPS. Jumlahnya digemukan lalu divalidasi untuk memastikan jumlah pemilih di tiap TPS," kata pria bertubuh tambun itu penuh semangat.

Menurut Dimyati, pada pemilu 2024 mendatang pihaknya menargetkan adanya wakil DPRD dari Partai Perindo di tiap daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Madiun. Dimyati optimis hal itu bisa dicapai jika tiap kader disiplin dengan strategi yang diterapkan partai. Apalagi calon legislatif yang maju dari Partai Perindo di Kabupaten Madiun merupakan tokoh di wilayahnya masing-masing.

BACA JUGA: DPD Perindo Kabupaten Bandung Gelar Senam Sehat untuk Menyehatkan Masyarakat

"Kita optimis bisa meraih 6 kursi di DPRD Kabupaten Madiun. Artinya tiap dapil satu wakil. Dengan strategi yang kita punya dan disiplin kader dan simpatisan, kita yakin bisa meraih target itu," Ujar Dimyati yang langsung disambut tepuk gemuruh kader Partai Perindo.