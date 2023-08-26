Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

DPD Perindo Kabupaten Bandung Akan Luncurkan KTA Beransuransi

Omar Azwar , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:17 WIB
BANDUNG - Berbagai program telah diciptakan oleh Partai Perindo untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Salah satunya ada Kartu Tanda Anggota (KTA) beransuransi yang akan diluncurkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana mengatakan, KTA berasuransi ini merupakan ikon Partai Perindo. Hal itu dikarenakan Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, serta gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kartu anggota berasuransi ini ikonnya Perindo. Ini salah satu program DPP yang harus kita laksanakan di daerah-daerah,” ucap Imas di Terminal Pengalengan, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Imas mengatakan, KTA Perindo tersebut akan dicetak berbentuk kartu ATM dan bisa dibawa ke TPS sebagai bukti pemilih dan kader Perindo.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
