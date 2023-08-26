TGB Zainul Majdi Lepas Pawai Alegoris Jelang Hultah Ke-88 NWDI

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr.TGB.KH.Muhammad Zainul Majdi, M.A melepas ribuan peserta pawai alegoris jelang puncak Hultah Ke-88 NWDI di Pancor, Lombok Timur Sabtu (26/8/2023).

TGB yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo itu tampak terkesima melihat ribuan orang memadati kawasan Ma'had Darul Qur'an wal Hadits Pancor Lombok Timur.

Dalam sambutannya, cucu pendiri NWDI Al-Magfurullah Maulana Syech TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu mengajak seluruh jamaah NWDI baik santri maupun mahasiswa untuk bergerak ke depan menyongsong kehidupan lebih baik.

"Sebagaimana tuntunan Maulana Syech pendiri NWDI untuk terus bergerak ke depan bukan mundur ke belakang. Mari kita Songsong kehidupan dengan modal Iman dan Taqwa," ujar TGB di Pancor, Lombok Timur, Sabtu (26/8/2023).

Pawai alegoris itu dihadiri Ummi Hj. Sitti Rauhun, Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, Ketua Umum Muslimat NWDI Hj. Erica Zainul Majdi, Rektor Universitas Hamzanwadi H.Muhammad Jamaluddin, serta Caleg DPD RI dapil NTB Ustadz Muhammad Rifqi Farabi. Tampak hadir juga sejumlah tuan guru dan para masyayich serta undangan dari berbagai pihak.

Pawai alegoris 2023 ini melibatkan 31.025 peserta terdiri atas 303 kelompok baik santri pondok pesantren NWDI dari berbagai penjuru daerah, organisasi, dan mahasiswa/mahasiswi Universitas Hamzanwadi.