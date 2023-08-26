Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bawa Bayinya, Ribuan Emak-Emak Serbu Tradisi Ngurisan Jelang Hultah Ke-88 NWDI

edy gustan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:11 WIB
Bawa Bayinya, Ribuan Emak-Emak Serbu Tradisi Ngurisan Jelang Hultah Ke-88 NWDI
Emak-Emak antri di puncah Hutlah ke-88 NWDI (foto: dok ist)
LOMBOK TIMUR - Hultah ke-88 Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Pancor Lombok Timur menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, ribuan ibu-ibu membawa bayi dan balitanya rela mengantri untuk mengikuti tradisi ngurisan atau akikah yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur.

Mereka berduyun-duyun datang ke lokasi sejak pagi hari Sabtu (26/8/2023.Panita menggelar ngurisan masal dengan melibatkan para tuan guru dan masyayickh Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal Hadist (MDQH).

Tradisi ngurisan ini kerap dilakukan setiap menjelang Hultah NWDI. Para orang tua bertemu zurriyyat pendiri NWDI. Mereka yakin buah hatinya memperoleh berkah dari Allah SWT atas doa para masyayickh.

"Ini yang pertama, tujuan saya biar anak saya dapat berkah dari Allah SWT berkat doa para Masyaikh dan mendapar manfaat dari momen Hultah ke-88 NWDI ini ", ujar Yuliana warga Selong, Lombok Timur.

Yuliana merupakan masyarakat yang rela mengantri dan berhasil mengikuti rangkaian ngurisan gratis itu. Dia membawa anak keduanya untuk mendapat doa para tuan guru. Dia berharap anaknya menjadi Soleh, berbakti pada orang tua, agama, Nusa dan Bangsa.

Sementara itu, Ketua YPH PPD NWDI Pancor, H. Muhammad Djamaluddin mengatakan tradisi ngurisan rutin digelar disetiap menjelang puncak perayaan Hultah NWDI.

"Ini adalah sunnatan hasanah dari pendiri NWDI Maulana Syech Al-Magfurullah TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid bahwa di setiap kegiatan atau h - 1 Hultah selalu kita gelar cukuran atau ngurisan", ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
