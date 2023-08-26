Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT Minta Seluruh Kader Perindo Harus Kerja Tepat Sasaran, Kerja Cepat dan Kerja Keras

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:47 WIB
HT Minta Seluruh Kader Perindo Harus Kerja Tepat Sasaran, Kerja Cepat dan Kerja Keras
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo di Makassar (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebutkan seluruh kader Perindo dalam menghadapi Pemilu harus bekerja tepat sasaran, kerja cepat dan kerja keras.

Hal itu ditegaskan HT saat memimpin koordinasi dan konsolidasi DPW, DPD dan Bacaleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan di DPW, DPD dan Bacaleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (25/08/2023).

Memimpin Konsolidasi DPW, DPD dan Bacaleg Partai Perindo se-Sulawesi Selatan. Saya sampaikan kepada seluruh kader kita menghadapi Pemilu kita harus betul-betul kerja tepat sasaran, kerja cepat dan kerja keras,” papar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Sabtu (26/08/2023).

“Dan yang terakhir, yang sangat penting, mental kita harus mental petarung,”imbuhnya.

Telusuri berita news lainnya
