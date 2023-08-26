Pimpin Rapat Konsolidasi Partai Perindo di Kalbar, Hary Tanoe Panaskan Mesin Kader

PONTIANAK – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo memimpin langsung konsolidasi bersama kader di Provinsi Kalimantan Barat. Rapat konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR, Provinsi, dan Kabupaten, kota se-Kalimantan Barat ini berlangsung di Kota Pontianak, Sabtu (26/8/2023) sore.

Hary Tanoe terus bergerak tanpa henti dengan berkeliling provinsi, guna melaksanakan konsolidasi partai yang dipimpinnya ke seluruh Indonesia menuju pemilu 2024 mendatang.

Sebelum tiba di Pontianak, Hary Tanoe juga melaksanakan konsolidasi partai di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Hary Tanoe mengatakan, rapat koordinasi dan konsolidasi di Kalimantan Barat ini untuk menyamakan persepsi, perspektif, dan strategi dalam menghadapi pemilu 2024.

Sejumlah program dan saran diberikan kepada seluruh peserta yang hadir agar dilaksanakan guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai Perindo, khususnya di Kalimantan Barat. Apalagi Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas pemenangan Partai Perindo.