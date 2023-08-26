Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Sumber Daya Alam Qatar, Ternyata Punya Cadangan Gas Terbesar

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |08:57 WIB
4 Sumber Daya Alam Qatar, Ternyata Punya Cadangan Gas Terbesar
Ilustrasi Sumber Daya Alam Qatar (Foto: Okezone)
JAKARTA- Deretan sumber daya alam Qatar yang menjadi penompang ekonomi mereka. Adapun, Qatar masuk sebagai negara dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Apalagi, perekonomian negara Qatar mulai membaik, bahkan telah maju menjadi salah satu negara terkaya di dunia berkat pengelolaan sumber daya alamnya.

Berikut sumber daya alam Qatar yang dilansir Worldatlas:

1. Penghasil Minyak

Sumber daya alam yang dimiliki negara Qatar yaitu penghasil minyak bumi (petroleum) terbesar di dunia. Minyak bumi ini adalah tulang punggung perekonomian Qatar dengan menyumbang lebih dari 70% pendapatan pemerintah. Serta lebih dari 60% PDB, dan sekitar 80% pendapatan ekspor

2.Gas Alam

Menurut “Oil and Gas Journal,” cadangan gas alam Qatar berjumlah sekitar 896 triliun kaki kubik, yang berarti bahwa negara tersebut memiliki sekitar 14% cadangan gas alam yang diketahui di dunia dan cadangan terbesar ketiga setelah Iran dan Rusia. Cadangan gas alam terbesar terletak di Lapangan Utara lepas pantai, yang luasnya setara dengan negara itu sendiri.

