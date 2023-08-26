Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banyak Orang Beralih Minum Bir, Prancis Rogoh Kocek Rp3,3 Triliun untuk Hancurkan Wine

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:54 WIB
Banyak Orang Beralih Minum Bir, Prancis Rogoh Kocek Rp3,3 Triliun untuk Hancurkan Wine
Prancis keluarkan dana Rp3,3 triliun untuk hancurkan minuman wine (Foto: Daily Mail)
PRANCISPemerintah Prancis mengalokasikan 200 juta euro (Rp3,3 triliun) untuk menghancurkan kelebihan minuman wine dan mendukung produsen.

Hal ini terjadi di tengah berbagai masalah yang dihadapi industri ini, termasuk menurunnya permintaan wine karena semakin banyak orang yang meminum bir tradisional.

Kelebihan produksi dan krisis biaya hidup juga memukul industri ini. Sebagian besar dari uang 200 juta euro akan digunakan untuk membeli kelebihan stok. Sedangkan alkohol dijual untuk digunakan dalam barang-barang seperti pembersih tangan, produk pembersih, dan parfum.

Dalam upaya mengurangi kelebihan produksi, uang itu juga akan tersedia bagi petani anggur untuk beralih ke produk lain, seperti buah zaitun.

“Dalam menyalurkan uang ke dalam industri, pemerintah Perancis bertujuan untuk menghentikan jatuhnya harga sehingga pembuat anggur dapat menemukan sumber pendapatan lagi,” terang Menteri Pertanian Marc Fesneau, dikutip BBC.

