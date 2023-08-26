Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Buang Air Radioaktif Fukushima, Apakah Benar-Benar Aman? Pendapat Ahli Terbelah Menjadi Dua

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:37 WIB
Jepang Buang Air Radioaktif Fukushima, Apakah Benar-Benar Aman? Pendapat Ahli Terbelah Menjadi Dua
Jepang buang air radioaktif Fukushima ke Samudra Pasifik (Foto: The Yomiuri Shimbun via AP)
A
A
A

TOKYO - Jepang telah mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang rusak ke Samudera Pasifik tepat 12 tahun setelah krisis nuklir.

Hal ini terjadi meski China atau Tiongkok menerapkan larangan terhadap makanan laut Jepang dan terjadi protes di Jepang sendiri dan Korea Selatan (Korsel).

Regulator atom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan air tersebut memiliki dampak radiologis yang "dapat diabaikan" terhadap manusia dan lingkungan.

Tapi apakah itu benar-benar aman? Seperti diketahui, gempa bumi yang diikuti oleh tsunami pada 2011 menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir, menghancurkan sistem pendinginnya dan menyebabkan inti reaktor menjadi terlalu panas dan mencemari air di dalam fasilitas tersebut dengan bahan yang sangat radioaktif.

Sejak bencana tersebut, perusahaan pembangkit listrik Tepco telah memompa air untuk mendinginkan batang bahan bakar reaktor. Artinya setiap hari pabrik tersebut menghasilkan air yang terkontaminasi, yang disimpan di lebih dari 1.000 tangki, cukup untuk mengisi lebih dari 500 kolam renang Olimpiade.

Jepang mengatakan mereka membutuhkan lahan yang ditempati tank-tank tersebut untuk membangun fasilitas baru guna menonaktifkan pembangkit listrik tersebut dengan aman. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai konsekuensi jika tank-tank tersebut runtuh akibat bencana alam.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663/gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement