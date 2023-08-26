Jet Tempur AS Jatuh di San Diego, Pilot Dipastikan Tewas

SAN DIEGO - Pilot jet tempur F/A-18 Hornet Korps Marinir Amerika Serikat (AS) yang jatuh pada Kamis (24/8/2023) malam di dekat San Diego telah dipastikan tewas. Pilot adalah satu-satunya orang yang berada di dalam pesawat tersebut.

Sayap Pesawat Marinir ke-2 dan Stasiun Udara Korps Marinir Cherry Point di North Carolina dalam sebuah pernyataan mengatakan tim pencarian dan penyelamatan yang dikirim setelah kecelakaan itu menemukan pilot di tempat kejadian dan memastikan bahwa dia telah tewas.

“Dengan berat hati, belasungkawa kami sampaikan kepada keluarga Marinir selama ini,” kata pernyataan itu, dikutip CNN.

Marinir mengatakan identitas anggota militer tersebut tidak akan dirilis sampai 24 jam setelah semua pemberitahuan keluarga terdekat telah diselesaikan.