HOME NEWS INTERNATIONAL

Intelijen AS Ungkap Rusia Lakukan Pencucian Propaganda Tanpa Disadari oleh Negara Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:45 WIB
Intelijen AS Ungkap Rusia Lakukan <i>Pencucian</i> Propaganda Tanpa Disadari oleh Negara Barat
Intelijen AS ungkap Rusia lakukan {pencucian} propaganda tanpa disadari negara Barat (Foto: AFP)
A
A
A

RUSIAIntelijen Amerika Serikat (AS) mengatakan intelijen Rusia menjalankan program sistematis untuk ‘mencuci’ propaganda pro-Kremlin melalui hubungan pribadi antara agen Rusia dan sasaran AS serta negara-negara Barat tanpa disadari.

Badan-badan intelijen AS percaya bahwa Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) berusaha mempengaruhi kebijakan publik dan opini publik di Barat dengan mengarahkan warga sipil Rusia untuk membangun hubungan dengan individu-individu berpengaruh di AS dan Barat dan kemudian menyebarkan narasi yang mendukung tujuan Kremlin, sehingga mengaburkan tujuan FSB.

“Operasi pengaruh ini sengaja dirancang dalam skala kecil, dengan tujuan keseluruhannya adalah orang-orang AS [dan] Barat menyajikan ide-ide ini, yang tampaknya organik,” kata seorang pejabat AS yang berwenang untuk membahas materi tersebut kepada CNN.

“Operasi pengaruh co-optee dibangun terutama berdasarkan hubungan pribadi… mereka membangun kepercayaan dengan mereka dan kemudian mereka dapat memanfaatkannya untuk secara diam-diam mendorong agenda FSB,” lanjutnya.

Menurut intelijen, kampanye tersebut terkadang efektif dalam menanamkan narasi Rusia di pers Barat. Maxim Grigoriev, yang memimpin sebuah Lembaga swadaya manusia (LSM) Rusia, menyampaikan beberapa pidato di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyajikan studi palsu yang mengklaim bahwa kelompok kemanusiaan White Helm – yang beroperasi di Suriah – menjalankan pasar gelap untuk organ manusia dan memalsukan serangan kimia yang dilakukan oleh Presiden Suriah Bashar. al-Assad, yang bersekutu dengan Rusia.

Halaman:
1 2 3
      
