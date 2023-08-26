Foto Mugshot Donald Trump Mendadak Viral, Jadi Simbol Kampanye Terbaru?

NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengeluh tentang foto dirinya yang digunakan di Fox News.

"Mereka dengan sengaja menunjukkan foto-foto terburuk saya, terutama foto 'oranye' besar dengan dagu ditarik ke belakang," tulisnya di platform Truth Social miliknya.

Sepertinya, Trump lebih menyukai foto yang diambil di penjara Fulton County di Atlanta, tempat dia didakwa atas tuduhan merencanakan untuk membatalkan hasil pemilu Georgia 2020 pada Kamis (24/8/2023).

Dalam beberapa menit setelah gambar tersebut dirilis, gambar tersebut muncul di situs web Trump bersama dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dia telah ditangkap meskipun tidak melakukan kejahatan. “Apa yang terjadi adalah parodi terhadap keadilan,” katanya, bersamaan dengan seruan untuk memberikan kontribusi kampanye.

Mugshots telah menghancurkan karier politik lainnya. Baginya, itu sudah menjadi simbol kampanye.

Bahkan, dalam hitungan jam kampanye resminya sudah menjual kaos bergambar foto mugshot Trump dan bertuliskan ‘JANGAN PERNAH MENYERAH’. Mug dan stiker juga tersedia.