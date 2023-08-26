Ajak Anak Milenial Hidup Sehat, Relawan Ganjar Latihan Futsal Bareng Komunitas Kutai Timur

SANGATTA UTARA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar memiliki berbagai cara asyik untuk menjaga kesehatan tubuh kepada masyarakat khususnya anak milenial. Salah satunya dengan melakukan kegiatan fun futsal bersama komunitas futsal Kutai Timur di Jalan Pendidikan, Sangatta Utara, Kalimantan Timur.

Ketua DPW Srikandi Ganjar Kaltim, Rhyta Salsabila mengatakan kegiatan fun futsal itu sebagai bentuk menjaga silahturahmi antara loyalis Ganjar Pranowo dengan milenial yang ada di kota Sangatta di Kaltim.

"Selain melakukan kegiatan olahraga, kami juga melakukan silahturahmi agar bisa saling kenal antara para milenial bersama kami," ungkap Salsabila dalam siara persnya, Sabtu (26/8/2023).

Dia menambahkan, kegiatan tersebut dilaksanakan sejalan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menyukai olahraga bahkan mendukung masyarakat untuk hidup sehat.

"Beliau sangat menyukai olahraga bahkan mendukung hobi dari masyarakatnya. Karena itu kami memberikan wadah dan sarana bagi millenial dalam menyalurkan hobbynya di bidang olahraga salah satunya, yaitu futsal," ungkap Salsabila.

Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme yang positif dari masyarakat karena puluhan milenial mengikuti latihan tersebut.

Dalam acara tersebut, para milenial sangat semangat untuk bermain futsal. Mereka terlihat kompak antra-tim dalam bermain futsal.

Menurut dia, bermain futsal ini hanya sekadar untuk hiburan, tetapi tetap sehat kondisi tubuh. "Fun Futsal diadakan hanya untuk bersenang-senang bersama masyarakat di sana," tuturnya.