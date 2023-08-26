Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cabuli Kekasih hingga Hamil, Pemuda di Bandarlampung Ditangkap Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:11 WIB
Cabuli Kekasih hingga Hamil, Pemuda di Bandarlampung Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BANDARLAMPUNG - Seorang pemuda ditangkap unit Reskrim Polsek Tanjungkarang Timur lantaran menghamili kekasihnya yang masih di bawah umur.

Pemuda berinisial AS (18) warga Kecamatan Telukbetung Selatan itu diamankan polisi usai menghamili kekasihnya berinisial FB (15) yang masih pelajar SMP.

Kapolsek Tanjungkarang Timur, Kompol Doni Aryanto mengatakan, perbuatan pelaku terungkap saat Minggu (13/8/2023) orangtua korban curiga melihat perubahan pada diri korban.

"Ayah korban ini mendesak korban untuk menceritakan yang dialaminya. Kemudian korban mengaku telah dihamili pacarnya insial AS," ujar Doni saat dikonfirmasi, Sabtu (26/8/2023).

Doni melanjutkan, tak terima atas perbuatan pelaku, Suwandi ayah korban kemudian melaporkan peristiwa cabul tersebut ke Polsek Tanjungkarang Timur pada Jumat (18/8).

