INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lepas Puluhan Ribu Anak Muda Pawai Alegoris HUT Ke-88 NWDI, TGB: Maju, Songsong Masa Depan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |22:29 WIB
Lepas Puluhan Ribu Anak Muda Pawai Alegoris HUT Ke-88 NWDI, TGB: Maju, Songsong Masa Depan
Pawai alegoris Hultan Ke-88 NWDI. (Foto: MPI)
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Puluhan ribu peserta pawai alegoris hari kedua yang terdiri dari santri/santriwati, mahasiswa, dan masyarakat umum yang datang dari berbagai daerah di Indonesia membanjiri ruas Pancor - Selong, Sabtu (26/8/2023).

Pawai alegoris jelang puncak perayaan Hultah Ke-88 NWDI di tanah kelahirannya Pancor, Lombok Timur itu dilepas langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr. TGB.KH. Muhammad Zainul Majdi, MA.

 BACA JUGA:

TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa pawai alegoris yang dilaksanakan hari ini adalah dalam rangka menyambut dan bertasyakur atas Hultah NWDI yang ke-88 yang puncaknya akan dilaksanakan besok, Minggu (27/8/2023).

Tampak barisan para peserta pawai alegoris sambut Hultah Ke-88 NWDI di Pancor. Hal ini, kata cucu pendiri NWDI Al-Magfurullah Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zaunuddin Abdul Madjid itu, sebagai wujud menampakkan karunia Allah SWT.

"Karena Rasul menyampaikan, Allah sangat suka kalau kita menampakkan pada diri kita karunia-karunia Allah," ucapnya.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah kita akan melaksanakan Hultah Ke-88 NWDI dan mudah-mudahan daiman abada sepanjang masa, serta terus memberikan manfaat," imbuhnya.

TGB lantas mengajak seluruh jamaah NWDI, baik santri/santriwati maupun mahasiswa untuk senantiasa terus bergerak ke depan dengan iman, takwa dan ilmu pengetahuan, sebagaimana tuntunan Al-Magfurullah Maulana Syeikh.

"Maka dari itu anak-anakku semuanya berjalanlah ke depan, jangan mundur ke belakang. Mari kita songsong masa depan dengan iman takwa," nasihat TGB. 

