INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Bolaang Uki Bolsel Sulut

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |23:09 WIB
Gempa M4,6 Guncang Bolaang Uki Bolsel Sulut
Gempa mengguncang Bolaang Uki-Bolsel Sulut. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,6 mengguncang Bolaang Uki - Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu 26 Agustus 2023, pukul 22.14 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini berada di kedalaman 122 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 25 km Bolaang Uki - Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pada koordinat 0.20 Lintang Utara – 123.84 Bujur Timur.

 BACA JUGA:

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
