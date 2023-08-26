Semringah! Bertemu TGB, Ganjar Pranowo: Terima Kasih, Pak

SEMARANG - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB HM Zainul Majdi hadir dalam konsolidasi PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah bersama Bacapres Ganjar Pranowo.

Kehadiran TGB seolah memberikan spirit bagi Ganjar Pranowo. Begitu TGB tiba di panggung, Ganjar langsung melempar senyum. Tampak hadir pula Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Terima kasih atas kedatangannya, Pak TGB, " kata Ganjar, Jumat (25/8/2023) di Stadion Jatidiri, Semarang.

Ucapan Ganjar ini pun disambut dengan senyuman oleh TGB. Sembari memberi jempol pada Ganjar.

"Sama-sama, Mas, " ucap TGB.

Konsolidasi yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah ini dihadiri puluhan ribu orang. Acara itu bertema Nyalakan Api Semangat Satu Barisan Satu Komando.