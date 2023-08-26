Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Hadiri Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Disambut Salawat dari Marching Band

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:16 WIB
Hadiri Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Disambut Salawat dari Marching Band
Hadiri silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar disambut salawat dari marching band. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

BANYUMAS - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (26/8/2023) pagi.

Kedatangannya untuk menghadiri acara Silaturahmi Masyayikh se-Indonesia.

Dalam acara itu, Ganjar disambut meriah oleh para santri Pondok Pesantren At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia. Salah satunya, iringan musik berlantun salawat dari marching band.

Sambutan meriah itu, diberikan para santri saat Ganjar tiba di Pondok Pesantren At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia sekitar pukul 10.16 WIB.

Dengan kenakan peci bewarna hitam dan kemeja putih, Ganjar turun dari mobil Kijang Innova bewarna hitam.

Suara lantunan musik salawat dari grub marching band para santri menggemakan lokasi acara sebelum Ganjar tiba. Lantunan musik salawat itu semakin gegap gempita seiring mobil yang ditumpangi Ganjar tiba.

Halaman:
1 2
      
