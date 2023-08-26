Advertisement
HOME NEWS JATENG

Beri Salam Perpisahan Usai Hadiri Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Pranowo Beri Hadiah ke Para Santri

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:56 WIB
Beri Salam Perpisahan Usai Hadiri Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Pranowo Beri Hadiah ke Para Santri
Ganjar Pranowo di acara Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia (foto: dok MPI)
A
A
A

BANYUMAS - Momen haru sekaligus gembira terjadi kala Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo hendak meninggalkan Pondok Pesantren At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia, Banyumas, Jawa Tengah.

Pasalnya, para santri memberi salam perpisahan yang membuat haru. Momen itu terjadi kala Ganjar telah menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia di lokasi tersebut.

Sebelum memasuki mobil Kijang Innova, para santri berebut menyalami tangan Ganjar. Nampak, Ganjar pun dengan senang hati meladeni salaman para santri.

Sesaat hendak menaiki mobil, para santri pun bejejer berdiri sepanjang Jalan Pondok Leler, Banyumas, Jawa Tengah. Saat itu, sekitar ratusan santri sangat antusias untuk hendak melihat Ganjar.

Saat mobil yang ditumpangi Ganjar berjalan meninggalkan lokasi, para santri langsung melambaikan tangan. Ganjar yang berada di dalam mobil, juga menyambut lambaian tangan para santri dengan senyum.

Tak hanya itu, para terdapat juga santriawati yang membawa poster untuk pesan dan doa kepada Ganjar. "Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan," demikian keterangan yang tertuli dalam poster yang ditunjukan Syifa Razatul Isma, santriawati Andalusia asal Purbalingga.

Halaman:
1 2
      
