HOME NEWS JATENG

Dikasih Hadiah Usai Beri Salam Perpisahan, Santriwati: Terima Kasih Pak Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:59 WIB
Dikasih Hadiah Usai Beri Salam Perpisahan, Santriwati: Terima Kasih Pak Ganjar
Santriawati yang dapat hadiah dari Ganjar Pranowo (foto: MPI/Al Fiqri)
A
A
A

BANYUMAS - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo rampung menghadiri acara Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia.

Momen haru sekaligus gembira terjadi kala Ganjar hendak pergi meninggalkan lokasi acara di Pondok Pesantren At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (26/8/2023) siang.

Para santri berbaris dipinggir Jalan Pondok Leler, Banyumas, Jawa Tengah. Mereka melambaikan tangan kepada Ganjar. Ganjar yang berada di dalam mobil, juga menyambut lambaian tangan para santri dengan senyum.

Tak hanya itu, para terdapat juga santriawati yang membawa poster untuk pesan dan doa kepada Ganjar. "Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan," demikian keterangan yang tertuli dalam poster yang ditunjukan Syifa Razatul Isma, santriawati Andalusia asal Purbalingga.

Halaman:
1 2
      
