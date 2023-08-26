Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sosok Ganjar Pranowo di Mata Santri: Baik dan Merakyat, Semoga Terpilih Menjadi Presiden

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:02 WIB
Sosok Ganjar Pranowo di Mata Santri: Baik dan Merakyat, Semoga Terpilih Menjadi Presiden
Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

BANYUMAS - Kehadiran Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo di Pondok Pesantren (Ponpes) At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia, Banyumas, Jawa Tengah, membuat para santri senang.

Di mata santri asal Purbalingga, Syifa Razatul Isma, Gubernur Jawa Tengah itu sangat merakyat lantaran suka blusukan. Atas dasar itu, Syifa sangat kagum dan senang dengan Ganjar

"(Pak Ganjar) sangat merakyat, dan saya sangat suka dengan Pak Ganjar," kata Syifa saat ditemui di Ponpes At Taujieh Al Islamy 2 Andalusia, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (26/8/2023).

Ia pun mengaku telah mengikuti Ganjar di media sosial baik Instagram hingga TikTok. Dari konten yang ditampilkan itu, Syifa meyakini, Ganjar sangat peduli dengan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
