HOME NEWS JATENG

Hadiri Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Dapat Masukan dari Ulama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:44 WIB
Hadiri Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia, Ganjar Dapat Masukan dari Ulama
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung partai Perindo Ganjar Pranowo mengagumi sikap kemaslahatan dari para ulama saat menghadiri acara Silaturahmi Masyayikh Se-Indonesia. Tak mau kehilangan momentum, para ulama sempat memberikan beberapa masukan kepada Ganjar.

Ganjar menerangkan, dalam acara itu tidak hanya dibahas soal keagamaan. Dia mendapatkan masukan agar para tenaga pengajar bisa mendapatkan kehidupan yang layak atau sejahtera. Para ulama berharap usalan itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia bukan hanya di Jawa Tengah saja.

"Ternyata para ulama memberikan masukan ke kami dan kami cukup surprise ternyata para ulama ini berkumpul bicaranya tidak hanya keagamaan tapi bahwa mereka peduli tehadap para ulama yang mengajarkan pendidikan ke anak-anak, ya tentu terkait soal insentif,saya kira jawa tengah sudah melakukan itu," kata Ganjar.

"Usulannya adalah bagaimana ditingkatkan ke nasional saya kira ide yang sangat baik karena kita mesti memperhatikan mereka," sambungnya.

Ia mengatakan, jika memang insetif itu sudah rata diberlakukan di seluruh Indonesia, pihaknya sedikit menitipkan kepada tenaga pengajar agar siswanya diberikan pendidikan budi pekerti. Agar membentuk para siswa memiliki akhlak yang baik.

"Ada yang sekolah agama di santri pondok pesantren kemudian ada sekolah ngaji gitu, termasuk kemudian yang sekolah minggu, Hindu, Budha dan sebagainya. Kalau ini kita berikan maka sebenarnya budi pekerti kita titipkan kepada mereka sehingga anak-anak kita jadi anak yang secara emosional spiritualnya akan bagus," kata Ganjar.

