Saat Ganjar Persilakan Bocah Rayakan Ulang Tahun di Rumah Dinasnya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan saat dirinya mempersilakan bocah rayakan ulang tahun di rumah dinasnya. (MPI/Danandaya)

SEMARANG - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan momen ketika seorang bocah yang merengek kepada sang ibu ingin melihat lebih dekat rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Sebab sang anak penasaran dengan isi dalam rumah dinas Gubernur.

Hal itu diceritakan Ganjar dalam talkshow Konspirasi Prabu di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Rumah Puri Gedeh, Kota Semarang, Jumat (25/8/2023). Kata Ganjar, sang bocah selalu melintasi rumah dinas ketika ingin berangkat ke sekolah.

"Ada anak kecil setiap hari lewat sini kalau mau berangkat sekolah, nangis-nangis sama mamahnya minta 'aku tuh pengen masuk rumah Pak Gubernur'," ucap Ganjar.

Ia mengatakan, sang Ibu yang ingin menuruti permintaan anaknya mencoba menemui Ganjar di sela aktivitasnya. Setelah bertemu, kata Ganjar, akhirnya ditentukan waktu untuk menyambangi rumah dinasnya yang kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun sang anak.

"Kemudian mamahnya cari tahu, sampai ketemu saya, akhirnya ketemu 'Pak Ganjar saya ini, anak saya pengen ulang tahun pak mau nengok rumah Bapak boleh ndak?' oh ngapain? 'mau lihat kamar tamunya kaya apa, ruang makannya kaya apa?' waw oke-oke boleh," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan, setelah mengetahui isi di dalam rumah dinasnya, sang anak melontarkan banyak pertanyaan kepada dia. Dirinya juga telah mempersiapkan kado ulang tahun kepada anak tersebut.