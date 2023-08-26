Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Saat Ganjar Persilakan Bocah Rayakan Ulang Tahun di Rumah Dinasnya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:06 WIB
Saat Ganjar Persilakan Bocah Rayakan Ulang Tahun di Rumah Dinasnya
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan saat dirinya mempersilakan bocah rayakan ulang tahun di rumah dinasnya. (MPI/Danandaya)
A
A
A

SEMARANG - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan momen ketika seorang bocah yang merengek kepada sang ibu ingin melihat lebih dekat rumah dinas Gubernur Jawa Tengah. Sebab sang anak penasaran dengan isi dalam rumah dinas Gubernur.

Hal itu diceritakan Ganjar dalam talkshow Konspirasi Prabu di rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, Rumah Puri Gedeh, Kota Semarang, Jumat (25/8/2023). Kata Ganjar, sang bocah selalu melintasi rumah dinas ketika ingin berangkat ke sekolah.

"Ada anak kecil setiap hari lewat sini kalau mau berangkat sekolah, nangis-nangis sama mamahnya minta 'aku tuh pengen masuk rumah Pak Gubernur'," ucap Ganjar.

Ia mengatakan, sang Ibu yang ingin menuruti permintaan anaknya mencoba menemui Ganjar di sela aktivitasnya. Setelah bertemu, kata Ganjar, akhirnya ditentukan waktu untuk menyambangi rumah dinasnya yang kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahun sang anak.

"Kemudian mamahnya cari tahu, sampai ketemu saya, akhirnya ketemu 'Pak Ganjar saya ini, anak saya pengen ulang tahun pak mau nengok rumah Bapak boleh ndak?' oh ngapain? 'mau lihat kamar tamunya kaya apa, ruang makannya kaya apa?' waw oke-oke boleh," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan, setelah mengetahui isi di dalam rumah dinasnya, sang anak melontarkan banyak pertanyaan kepada dia. Dirinya juga telah mempersiapkan kado ulang tahun kepada anak tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement