Jelang Purnatugas, Ganjar Tetap Genjot Kualitas Layanan Air Bersih untuk Warga Jateng

SEMARANG - Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah tinggal belasan hari. Ganjar akan purnatugas sebagai gubernur terhitung pada 5 September 2023 mendatang.

Di ujung masa jabatannya, Ganjar --yang juga Bacapres Partai Perindo itu-- tetap berupaya menggenjot kualitas layanan terbaik untuk seluruh masyarakat Jateng, salah satunya atas layanan penyediaan air bersih.

Pada Kamis (24/8/2023), Ganjar meresmikan kantor baru perusahaan pengelola air bersih daerah PT Tirta Utama Jateng (Perseroda) di Banyumanik, Kota Semarang, Jateng. Kantor baru itu diharapkan mendorong kinerja layanan perusahaan tersebut buat masyarakat.

“Kita mau ini bukan hanya sekadar gedung untuk mereka berkantor, tapi betul-betul butuh membuat kebijakan yang betul-betul progresif, khususnya dalam memberikan sumber air bersih kepada masyarakat,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, ada PR yang mesti dikerjakan bersama-sama untuk meningkatkan layanan air bersih pemerintah dengan meminimalisir gangguan-gangguan seperti aliran air yang mati, air yang kotor, atau pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum mencukupi.

Menurut Ganjar, para pengelola air bersih mesti lebih sering berkomunikasi dan berkoordinasi agar gangguan-gangguan tersebut tidak lagi dirasakan masyarakat Jateng di masa yang akan datang.

“Komunikasi dengan PDAM, coverage yang belum terpenuhi di mana, kondisi kedaruratannya seperti apa, maka kita mau kantor ini menjadi tempat untuk berpikir, berdiskusi, mendesain agar kemudian air bersih masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” tandas Ganjar.

Terlebih, saat ini isu lingkungan hidup banyak didiskusikan para pemangku kebijakan beserta masyarakat luas karena kualitasnya yang menurun. Sebab itu Ganjar ingin menghadirkan layanan air bersih terbaik agar kualitas hidup masyarakat Jateng semakin baik.

“Ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat. Kalau air bersihnya belum didapat jangan harap kualitas kesehatan masyarakat juga baik,” sambung Ganjar.