INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Visioner! Jadi Provinsi Pertama Bentuk BRIDA, Ganjar Dukung Pengembangan Riset-Inovasi Selama Bangun Jateng

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |22:46 WIB
Visioner! Jadi Provinsi Pertama Bentuk BRIDA, Ganjar Dukung Pengembangan Riset-Inovasi Selama Bangun Jateng
Ganjar Pranowo mendukung penuh inovasi dan riset dalam menjalankan roda pemerintahan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

SOLO - Gubernur Jawa Tengah yang juga Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendukung penuh pengembangan riset dan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah selama dua periode kepemimpinannya.

Komitmen tersebut ditunjukkan Ganjar dengan membawa Jateng menjadi provinsi pertama yang membentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Indonesia.

Ganjar membentuk BRIDA untuk menghadapi tantangan global yang berkembang dengan sangat cepat. BRIDA juga disiapkan untuk pengembangan skill ASN Pemprov Jateng.

 BACA JUGA:

“Mesti dilakukan riset. Development harus dilakukan terus menerus,” kata Ganjar saat menghadiri Rakornas dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Tahun 2023 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Hotel Grand Mercure, Solo, Jateng, Kamis (24/8/2023).

Berkat dukungan riset tersebut, Ganjar membawa Jateng menjadi Provinsi paling inovatif di seluruh Indonesia tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Riset dan Teknologi.

Inovasi di Provinsi Jateng yang mendapat perhatian, di antaranya sekolah virtual untuk anak putus sekolah. Pada program itu, Ganjar tidak sekadar menggelar pembelajaran daring, namun juga membuat aplikasi hingga silabus khusus.

 BACA JUGA:

Sekolah virtual itu diikuti anak usia pelajar yang tidak mampu sekolah karena masalah biaya dan kini mendapat kesempatan untuk bersekolah dengan memilih sendiri waktu pembelajaran.

Ganjar mengatakan, riset-riset dan inovasi yang terus dikembangkan Jateng tak lepas dari dukungan kerja sama berbagai pihak. Mulai dari pemerintah Kabupaten/Kota se-Jateng, individu, peneliti, hingga perguruan tinggi.

“Ini penting untuk dilakukan melihat tren jaman, perkembangan, dan menyiapkan kekuatan,” kata Ganjar.

Di samping pendidikan, Ganjar juga mengembangkan riset energi baru terbarukan (EBT). Hasilnya, Ganjar menerapkan sirkular ekonomi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan mempromosikan keberlanjutan tersebut.

Halaman:
1 2
      
