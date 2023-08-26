Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kapal Perang Australia Bersandar di Tanjung Perak, Angkut Sejumlah Alutsista

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:51 WIB
Kapal Perang Australia Bersandar di Tanjung Perak, Angkut Sejumlah Alutsista
Kapal perang Australia bersandar di Tanjung Perak mengangkut sejumlah alutsista. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapal perang militer Australia bersandar di Dermaga Tanjung Perak, Surabaya. Kapal tersebut membawa sejumlah kendaraan tempur.

Sebelumnya, militer Australia mengerahkan puluhan prajurit pilihannya menggunakan pesawat Angkatan Udara ke Surabaya. Kini, Negeri Kangguru tersebut menambah kekuatan dengan mengirimkan kendaraan tempur dan taktisnya.

Mereka bakal berpartisipasi dalam perhelatan akbar latihan militer multinasional Super Garuda Shield (SGS) tahun 2023, bertempat di Dermaga Jamrud Utara, Tanjung Perak, Surabaya.

"Seluruh Alutsista ini dibawa ke Indonesia dengan menggunakan kapal perang USAV SSGT Robert T Kuroda (LSV-7). Kapal Perang angkut logistik sepanjang 83 m milik Amerika Serikat," ujar Kabid Peninter Puspen TNI, Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio dalam keterangannya, dikutip Sabtu (26/8/2023).

Suhendro menuturkan, militer Australia memboyong berbagai kendaraan tempur yang diangkut menggunakan kapal tersebut.

