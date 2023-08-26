Salurkan Hobi Milenial, Relawan Ganjar Gelar Turnamen E-Sport di Tuban

TUBAN – Untuk mencetak para atlet yang andal, sukarelawan Ganjar Pranowo (GP) Ronggolawe Tuban menggelar turnamen olahraga elektronik (e-sport) Mobile Legends.

Kegiatan yang menyasar ratusan milenial itu berlangsung di Jalan Proklamasi, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat (25/8/2023).

Korwil GP Ronggolawe Tuban, Abdurrohim mengatakan, turnamen ini bertujuan mewadahi minat dan bakat kaum milenial di bidang e-sport khususnya game Mobile Legends.

Apalagi olahraga elektronik kini sudah masuk ke dalam cabang olahraga (cabor) yang dilombakan pada ajang ASEAN Games.

"Acara hari ini adalah turnamen e-sport mobile legends yang mana banyak e-sport sendiri sudah masuk ditandingkan dalam ASEAN Games. Kami support generasi milenial untuk meraih prestasi," ujar Abdurrohim, dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Kaum milenial nantinya diharapkan dapat menyalurkan hobi mereka secara positif. Kemudian para peserta berani unjuk gigi demi terciptanya para gamers yang andal.

"Alhamdulillah, kali ini sangat semarak, begitu banyak peserta. Harapannya kami bagaimana bisa meningkatkan dukungan dari masyarakat untuk Ganjar Pranowo presiden 2024, khususnya di segmen generasi milenial," ucap Abdurrohim.