Ridwan Kamil Puji PNS Pemprov Jabar World Class, Pj Gubernur Tinggal Ngegas

BANDUNG - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jawa Barat mendapat pujian yang luar biasa. Pujian ini datang langsung dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat Malam Inagurasi Setiawan Wangsaatmaja sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023) malam.

"Saya boleh klaim, SDM PNS ASN Pemprov Jawa Barat ini world class," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil menuturkan, alasan dirinya menyebut PNS Pemprov Jabar begitu lantaran berbagai torehan penghargaan yang didapat selama kepemimpinannya berkat dukungan semua pihak.

Oleh karena itu, lanjut Kang Emil, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar nanti yang akan meneruskan kiprahnya tidak usah khawatir. Mengingat PNS Pemprov Jabar sudah luar biasa.

"Siapapun nanti gubernurnya, maaf yah, sebenarnya si mobil bermerek Jawa Barat ini udah kinclong, spooring, balancing, udah bagus, tinggal ngegas aja, gak usah belok-belok nyari rute baru, menurut saya," pesan Kang Emil.

Kemudian, Kang Emil juga ingin mengingatkan kepada seluruh PNS Pemprov Jabar bahwa mereka pernah bersama selama lima tahun. Kebersamaan ini terwujud dengan fakta yang tidak bisa dibantah yaitu penghargaan.

"550 penghargaan kita terima sampai minggu ini. Kalau dihitung Desember adalah kerja kami, bisa sampai 600 lebih, tapi cut off aja, biar konkret," ujar orang nomor satu di Jabar ini.

Menurut Kang Emil, penghargaan itu didapat berkat kerja keras luar biasa. Di balik ratusan penghargaan itu, ada 550 cerita di dalamnya.

"Saya selalu bilang, bukan mengagung-agungkan penghargaan yah. Tapi penghargaan ini cerita sebuah perubahan. Gak mungkin diberi penghargaan, kalau kerja Pemprov Jawa Barat itu B aja atau di belakang, gak mungkin," tuturnya.