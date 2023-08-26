Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sekda Dijabat Setiawan Wangsaatmaja, Ridwan Kamil Bisa Tidur Nyenyak

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:22 WIB
Sekda Dijabat Setiawan Wangsaatmaja, Ridwan Kamil Bisa Tidur Nyenyak
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku tenang Sekda Jabar dijabat Setiawan Wangsaatmaja. (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengenang momen-momen kebersamaan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja. Termasuk soal urusan tidur yang ternyata ada kaitannya dengan Setiawan.

Di acara Malam Inagurasi Setiawan Wangsaatmaja sebagai Sekda Jabar, Ridwan Kamil awalnya menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan Setiawan. Peristiwa itu terjadi semasa dirinya menjabat Wali Kota Bandung.

Kang Emil, sapaannya, mengaku sempat kehilangan jejak pasca pertemuan pertamanya lantaran Setiawan pindah ke Jakarta. Namun takdir berkata lain, Setiawan kembali pulang dan akhirnya menjadi Sekda Jabar pada 2020.

 BACA JUGA:

"Saya ini masih inget, sebelum Pak Iwan ini menjabat sekda, saya tidur ini kurang nyenyak pak, sering ngorok, bu cinta saksinya," kata Emil di halaman belakang Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (25/8/2023) malam.

Menurut Kang Emil, ia baru bisa tidur nyenyak setelah Setiawan menjabat Sekda Jabar. Hal itu baginya menjadi ukuran bahwa kerja Setiawan sangat luar biasa sebagai ASN nomor satu di Jabar.

"Pemimpinnya tidur nyenyak, tidak mengganggu istrinya, berarti ada kerja-kerja dari Pak Sekda yang luar biasa," ujar Kang Emil.

 BACA JUGA:

Kang Emil lalu memberikan nasehet kepada para PNS, manusia harus bisa multi dimensi lantaran Allah memberikan ruang hidup hanya sekali. Nasehet itu sudah dijalankannya selama memimpin Jabar.

Wujudnya adalah danau atau situ yang disolek. Begitu juga dengan puluhan alun-alun di Jabar yang dipercantik.

Halaman:
1 2
      
