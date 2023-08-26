Advertisement
HOME NEWS JABAR

TPA Sarimukti Terbakar, Ridwan Kamil Bangun Lokasi Penampungan Sampah Sementara

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:27 WIB
TPA Sarimukti Terbakar, Ridwan Kamil Bangun Lokasi Penampungan Sampah Sementara
Ridwan Kamil meninjau TPA Sarimukti. (Foto: Adpim Jabar)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turun tangan menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan akibat kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, yakni terjadinya penumpukan sampah di kawasan Bandung Raya.

Rencananya, Ridwan Kamil bakal membangun lokasi penampungan sampah perkotaan sementara yang tempatnya tidak jauh dari TPA Sarimukti. Penampungan sampah perkotaan sementara itu dibangun disertai akses bagi perlintasan truk besar.

 BACA JUGA:

Menurut Kang Emil, sapaannya, pihaknya kini tengah menggenjot infrastruktur terkait jalan bagi truk sampah. Diharapkan pada Minggu (27/8/2023) atau Senin (28/8/2023) pekan depan, penanggulangan sampah sudah selesai 100 persen.

"Kami sudah membuka tempat pembuangan sampah sementara masih di zonasi TPA Sarimukti, tapi butuh waktu dua hari untuk membuka akses truknya. Jadi selama dua hari ini kepada kota kabupaten terdampak dimohon menyesuaikan. Paling cepat Minggu atau paling telat Senin pagi sudah bisa membuang sampah secara normal," kata Kang Emil di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (25/8/2023).

BACA JUGA:

Sekda Dijabat Setiawan Wangsaatmaja, Ridwan Kamil Bisa Tidur Nyenyak 

Kang Emil menyebut, kebakaran yang terjadi per hari ini sudah lebih baik. Ini terlihat dari beberapa titik api yang sudah padam.

"Sarimukti per hari ini situasi lebih baik dari kemarin, titik-titiknya sudah banyak yang berhasil dipadamkan," ujar Kang Emil.

Upaya pemadaman, lanjut Kang Emil, akan terus dilakukan di titik-titik lainnya dengan mengerahkan sementara 12 truk pemadam kebakaran di seluruh Jabar.

Halaman:
1 2
      
