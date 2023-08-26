Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Janji Segera Tangani Dampak Kebakaran TPA Sarimukti

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:31 WIB
Ridwan Kamil Janji Segera Tangani Dampak Kebakaran TPA Sarimukti
Ridwan Kamil berjanji akan mengatasi masalah TPA Sarimukti. (Foto: Adpim Jabar)
BANDUNG BARAT - Gubrnur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan, warga yang mengalami gangguan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat asap kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti segera ditangi.

Tak hanya itu, penanganan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran TPA Sarimukti juga disiapkan. Adapun bantuannya berupa sembako dan kebutuhan lainnya seperti dapur umum serta posko kesehatan.

"Insya Allah semua akan baik-baik saja, asalkan seluruh warga mendoakan dan bekerja sama, juga mewaspadai karena musim kemarau masih berlangsung sampai Oktober," ujar Kang Emil, sapaan akrabnya di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jumat (25/8/2023).

Kang Emil mengingatkan, masih ada dua bulan lagi kewaspadaan yang harus dipersiapkan agar hal serupa tidak terulang. Begitu pula koordinasi dengan BNPB, Basarnas, dan BMKG terus dilakukan untuk melakukan rekayasa cuaca.

Selain itu, Kang Emil juga meminta warga Jabar, khususnya di kawasan Bandung Raya untuk mengurangi volume sampah.

