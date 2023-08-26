Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Kampung Kreatif Lomba Kreasi Makanan di Garut

Relawan gelar lomba kreasi makanan di Garut sekaligus menyosialisasikan sosok Ganjar. (Ist)

GARUT – Ganjar Muda Padjajaran (GMP) memeriahkan kegiatan Kampung Kreatif bagi masyarakat di Dusun Ciarog, Desa Kersamanah, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dalam acara Kampung Kreatif yang digelar kemarin itu, terdapat sejumlah agenda seperti perlombaan kreasi makanan tradisional menghias tumpeng dan hiburan rakyat yang turut dihadiri pemain sinetron preman pensiun Ucup Palentin atau yang biasa dikenal sebagai Ubed.

"Hari ini adalah acara puncak, sambungan dari acara 17 Agustus bersama masyarakat mengadakan kegiatan seperti menghias tumpengan, membuat makanan khas tradisional Garut dan hasil panen di kebun kita olah, supaya lebih kreatif," ucap Direktur Program GMP, Boy Ramdhan, dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Boy menyebutkan, tujuan dihelatnya kegiatan tersebut untuk memperkuat kreativitas dan inovasi masyarakat terhadap kuliner tradisional khas Garut.

Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan sekaligus untuk memperkuat dukungan dan konsolidasi terhadap sosok Ganjar Pranowo.

"Memperkaya khasanah masakan tradisional Garut, menyalurkan kreativitas ibu-ibu sekaligus memperkenalkan sosok Pak Ganjar," tutur Boy.

Boy mengakui masih belum banyak masyarakat yang mengenal Ganjar Pranowo di wilayah tersebut.

Sebabnya, kegiatan seperti ini penting dilakukan untuk lebih memperdalam bagaimana sosok Ganjar Pranowo di mata masyarakat Garut serta mengenalkan pencapaiannya selama dirinya menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah.

Selama proses konsolidasi dan acara berlangsung, Boy mengaku antusiasme masyarakat positif terhadap GMP terutama Ganjar Pranowo.

"Banyak yang belum dekat dan mengenal sosok Ganjar Pranowo, akhirnya kita memilih daerah ini dan antusiasme masyarakat terhadap masyarakat juga cukup baik," lanjut Boy.

Ke depan, GMP akan menargetkan akan lebih menyasar lagi berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Garut.

"Target kami menyasar berbagai kalangan masyarakat, seperti santri, anak muda, ibu-ibu," kata Boy.