Pemuda di Garut Tewas Tenggelam di Sungai Cimanuk saat Mengejar Kambing

GARUT - Seorang warga yang hilang di Sungai Cimanuk, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, ditemukan meninggal Sabtu (26/8/2023). Korban bernama Sahru Roji (23), warga Kampung Bungur RT02 RW16, Desa Leuwigoong, Kecamatan Leuwigoong, itu sebelumnya dilaporkan hilang saat mengejar kambing di Sungai Cimanuk, Blok Panaruban, Kecamatan Leuwigoong, Jumat (25/8/2023).

Dari informasi yang dihimpun, sebelum tenggelam di sungai, korban bersama dua orang orang lainnya, yakni Jajang dan Widia, tengah memandikan kambing peliharaan mereka Jumat pagi. Namun kambing tersebut berlari ke arah Sungai Cimanuk.

Korban kemudian mengejar kambing tersebut. Tak lama kemudian, seorang warga lainnya bernama Jajang ikut menyusul untuk mengejar.

Korban tak ditemukan saat kambing peliharaan yang sempat kabur itu akhirnya berhasil ditangkap. Jajang pun kemudian meminta bantuan warga untuk melakukan pencarian terhadap korban.

Tim penyelamat gabungan dari berbagai instansi yang dibantu masyarakat pun dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Kasi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi mengatakan, pencarian dimulai pada pukul 08.00 WIB pagi tadi.

"Pada Sabtu pagi tadi, dilakukan pencarian yang dilakukan sejumlah instansi terkait seperti unsur kepolisian, Basarnas, BPBD Garut, Damkar Garut, Tagana, dan pihak lain yang terlibat, termasuk masyarakat," kata Ipda Susilo Adhi.