HOME NEWS JABAR

Dampak Kebakaran TPA Sarimukti, Warga Terserang Diare hingga ISPA

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:41 WIB
Dampak Kebakaran TPA Sarimukti, Warga Terserang Diare hingga ISPA
Kebakaran TPA Sarimukti berumbas warga terserang ISPA (Foto Ilustrasi : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) terkena dampak kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Asap kebakaran tersebut membuat warga mengalami penyakit gangguan pernapasan atau ISPA.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat, tercatat ada 67 warga yang dinyatakan positif ISPA.

"Berdasarkan data pada Kamis 24 Agustus 2023, warga yang terkena ISPA mencapai ISPA 67 orang, ada juga konjungtivitis empat orang, Bronkopneumonia empat orang," ucap Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Jabar, Rochady HS Wibawa, Sabtu (26/8/203).

Rochady mengatakan, pihaknya telah mendirikan posko kesehatan di beberapa desa yang terdampak kebakaran. Dari posko ini, ada juga empat orang balita yang turut terdampak dan dua orang harus dirujuk ke RSUD Cikalong Wetan, KBB karena mengalami gejala serius.

"Masyarakat ada juga mengalami sakit diare, asma serta beberapa penyakit lainnya. Namun mayoritas warga yang terdampak terkena penyakit ISPA," ungkapnya.

Rocady menjelaskan, penyakit yang timbul dari peristiwa kebakaran TPA Sarimukti sendiri bisa sangat serius. Sehingga, masyarakat yang mulai merasakan beberapa gejala sakit bisa langsung datang dan berobat langsung ke posko kesehatan.

"Dampaknya bisa ke macam-macam penyakit, ada yang kena asap, kontak dengan kulitnya juga. Jadi ada beberapa penyakit yang muncul. Saat ini sudah ada beberapa pasien yang masuk ke posko," katanya.

Telusuri berita news lainnya
