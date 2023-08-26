Perkuat Literasi Digital Siswa, Ridwan Kamil Kukuhkan Duta Pelajar Sadar Hukum Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengukuhkan ratusan siswa SMA dan SMK sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Jabar di Sport Center Jabar, Kota Bandung, Sabtu (26/8/2023).

Duta pelajar sadar hukum tersebut merupakan siswa-siswa terpilih dari sejumlah SMA dan SMK di Jabar yang telah memiliki wawasan tentang hukum.

Ridwan Kamil mengatakan, keberadaan Duta Pelajar Sadar Hukum diharapkan dapat menghilangkan tindakan bullying atau perundungan di sekolah. Nantinya, para duta tersebut akan memberikan pemahaman kepada siswa lain terkait hukum yang berlaku dan hak asasi manusia.

"Saya apresiasi yang terpilih sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum Jabar. Ke depan tidak boleh ada lagi bullying di sekolah dan cyberbullying. Mereka juga akan mengajak rekan-rekannya untuk memilih hidup damai, aman, nyaman, taat hukum, dan hak asasi manusia," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.