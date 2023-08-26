Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pria Ini Dikeroyok Pemuda Usai Pulang Acara Hajatan, Uang Rp5 Juta Raib

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |16:05 WIB
Pria Ini Dikeroyok Pemuda Usai Pulang Acara Hajatan, Uang Rp5 Juta Raib
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

GUNUNGSITOLI - Salah seorang korban pengeroyokan Motani Zendrato warga Desa Luaha Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, yang mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat dianiaya berharap agar pihak Polres Nias segera menangkap para pelaku.

Motani menuturkan, bahwa kejadian berawal saat dirinya menghadiri acara hiburan salah satu hajatan di tempat kerabat korban di Desa Lasara Sowu.

Sepulang dari acara hajatan tersebut, Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 03.00 WIB, dirinya dicegat di tengah jalan oleh beberapa pemuda dengan menghalangi badan jalan menggunkaan sepeda motor para pelaku hingga terjadi pengeroyokan dan uang sebesar Rp5 juta milik korban ikut raib.

"Awalnya sepulang dari acara hiburan yang digelar kerabat saya, saya bersama dengan teman-teman lainnya dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang dari acara hiburan tersebut namun sekitar 700 meter dari tempat hajatan saya melihat beberapa sepeda motor melintang di tengah jalan yang hendak saya lalui, spontan tanpa curiga saya berhenti dan menurunkan boncengan saya, kemudian salah seorang dari mereka menghampiri saya ingin merebut kunci sepeda motor, namun saya lebih duluan mengambil kunci dari salah seorang pelaku," ujar Motani Zendrato kepada awak media, Sabtu (26/08/2023).

Lanjutnya, tidak terima dirinya memberikan perlawanan saat kunci motor hendak di ambil salah seorang pelaku, tiba - tiba para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan dengan jumlah pelaku sabanyak sepuluh orang sementara teman saya sempat kabur dari lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188324/tangkap-lBXP_large.jpg
Operasi Sikat Jaya, 2 Pelaku Pengeroyokan di Koja Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185010/keroyok-PyYZ_large.jpg
Gara-Gara Alat Kontrasepsi Tertinggal, Pria Ini Dikeroyok 7 Orang di Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181317/viral-3ay1_large.jpg
Fakta-Fakta Mahasiswa Tewas Dikeroyok 3 Pria di Masjid Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement