Pria Ini Dikeroyok Pemuda Usai Pulang Acara Hajatan, Uang Rp5 Juta Raib

GUNUNGSITOLI - Salah seorang korban pengeroyokan Motani Zendrato warga Desa Luaha Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, yang mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya akibat dianiaya berharap agar pihak Polres Nias segera menangkap para pelaku.

Motani menuturkan, bahwa kejadian berawal saat dirinya menghadiri acara hiburan salah satu hajatan di tempat kerabat korban di Desa Lasara Sowu.

Sepulang dari acara hajatan tersebut, Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 03.00 WIB, dirinya dicegat di tengah jalan oleh beberapa pemuda dengan menghalangi badan jalan menggunkaan sepeda motor para pelaku hingga terjadi pengeroyokan dan uang sebesar Rp5 juta milik korban ikut raib.

"Awalnya sepulang dari acara hiburan yang digelar kerabat saya, saya bersama dengan teman-teman lainnya dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang dari acara hiburan tersebut namun sekitar 700 meter dari tempat hajatan saya melihat beberapa sepeda motor melintang di tengah jalan yang hendak saya lalui, spontan tanpa curiga saya berhenti dan menurunkan boncengan saya, kemudian salah seorang dari mereka menghampiri saya ingin merebut kunci sepeda motor, namun saya lebih duluan mengambil kunci dari salah seorang pelaku," ujar Motani Zendrato kepada awak media, Sabtu (26/08/2023).

Lanjutnya, tidak terima dirinya memberikan perlawanan saat kunci motor hendak di ambil salah seorang pelaku, tiba - tiba para pelaku lainnya melakukan pengeroyokan dengan jumlah pelaku sabanyak sepuluh orang sementara teman saya sempat kabur dari lokasi kejadian.