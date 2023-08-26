Ketua Bappilu Perindo Jawa-Bali Optimis Target Kemenangan Perindo Sulsel Bisa Terwujud

MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) memimpin langsung konsolidasi kader dan caleg Perindo se-Sulawesi Selatan di Hotel Dalton, Makassar, Jumat (25/8/2023).

Dalam kunjungannya, HT memboyong sejumlah elite DPP Perindo, salah satunya Sekjen Ahmad Rofiq dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Perindo Pemenangan wilayah Jawa Bali, Joni Supriyanto.

Konsolidasi itu dihadiri DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Perindo Sulsel, yang membahas tentang strategi pemenangan Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Bappilu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Perindo Pemenangan Wilayah Jawa Bali, Joni Supriyanto pun mengaku optimistis Partai Perindo menang dan bisa mewujudkan target di Sulawesi Selatan.

“Kami optimistis Perindo menang dengan dua digit sesuai target,” katanya usai menghadiri rapat konsolidasi kader dan caleg se-Sulsel, di Makassar, Jumat (25/8/2023).

Dia menyebutkan, kegiatan konsolidasi ini untuk mensolidkan kader-kader yang maju caleg baik di tingkat DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, supaya optimal dalam mencari konstituen yang kedua mencari saksi di TPS. “Kami optimistis melihat semangat dan kerja keras kader-kader di Sulsel,” kata dia.