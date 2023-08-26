Kejam! Mamah Muda Ini Buang Bayinya yang Tewas di Pekarangan Rumah

OKI - RN (28) seorang mamah muda di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, ditangkap polisi karena diduga telah membuang bayi yang baru dilahirkannya hingga tewas.

Informasi yang dihimpun, kasus ini berawal dari penemuan mayat bayi di pekarangan rumah warga Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Jumat, 25 Agustus 2023.

Dan mayat bayi itu ditemukan oleh saksi MI yang hendak membuang sampah di belakang rumahnya. Namun, ia melihat karung yang mencurigakan di tempat tersebut.

Saat karung itu dibuka, ternyata di dalamnya ada sesosok mayat bayi dalam posisi telungkup. Atas hal itu, MI memberitahukan kepada warga dan kades setempat, dan kasus ini dilaporkan ke polisi.

Kapolsek Mesuji Raya, Ipda Belky Framulia, melalui PS Kanit Reskrim, Aipda Wijoko Triyono, membenarkan informasi adanya penemuan mayat bayi tersebut.

"Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung bergerak dan melakukan investigasi," katanya, Sabtu (26/8/2023).