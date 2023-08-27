Bacaleg Partai Perindo Sosialisasi ke Masyarakat Desa Terpencil di Sumut

JAKARTA - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo dapil Sumatera Utara III, Rinto Maha mengunjungi sejumlah desa terpencil di wilayah tersebut untuk sosialisasi Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--.

Dalam kesempatan tersebut, ia ditemani Caleg DPRD Partai Perindo Kabupaten Dairi, Rinaldi Maha mengunjungi Desa Lau Njuhar, Manganmoli, Pasir Tengah, dan Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

"Mendengar aspirasi juga harapan masyarakat terhadap situasi mereka di desa-desa itu" kata Rinto saat dihubungi, Sabtu (26/8/2023).

Dalam kunjungan rombongan bacaleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dan tim, mereka menyebutkan kondisi di sana begitu memprihatinkan.

Menurutnya, kondisi jalan penghubung antar desa yang ia kunjungi sangat jauh dari kata layak. Kondisinya, berupa tanah yang hanya diratakan tanpa aspal atau beton yang akan sulit dilewati saat hujan.

"Jadi tidak ada aspal, jalan bebatuan," ujarnya.

Selain itu, jalan yang layak juga dapat meningkatkan masyarakat setempat karena daerah mereka penghasil hasil bumi yang melimpah.